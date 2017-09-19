Держбюджет не встановлює курс гривні до долара – Мінфін

Державний бюджет України не встановлює курс гривні до долара, і при підготовці проекту держбюджету Міністерство фінансів керувалося затвердженим урядом прогнозом, повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ході брифінгу.

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"Бюджет не встановлює курс. Ми користуємося тим прогнозом, який затверджений Кабміном", - сказала Маркарова.

Вона нагадала, що консервативний прогноз Кабміну передбачає середньорічний курс на рівні 29,3 гривні/долар і 30,1 гривні/долар - на кінець року, однак це не означає, що курс буде таким.

"Курс є лише одним із факторів розрахунку", - додала Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в 77,9 мільярда гривень, доходами у сумі 877 мільярдів гривень і витратами 948 мільярдів гривень.

Проект розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованим середньозваженим курсом гривні в 2017 році на рівні 27,8 гривні/долар, 2018-му – 29,3 гривні/долар, 2019-му – 30,5 гривні/долар, 2020-му - 31 гривня/долар.

У пояснювальній записці до проекту держбюджету на 2018 рік зазначено, що розрахунки проведені з використанням прогнозного курсу на кінець року на рівні 30,1 гривні/долар.