Товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 35% - Кубів

Товарообіг між Україною і Молдовою за підсумками першого півріччя зріс на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook.

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"За I півріччя товарообіг між Україною та Молдовою зріс майже на 35%. Є ще багато перспективних сфер для співпраці", - повідомив Кубів за підсумками засідання українсько-молдавської міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, засідання якої пройшло в Одесі.

За словами міністра, сторони підписали протокол, що визначає пріоритетні сфери економічної співпраці між країнами.

"У пріоритеті енергетика, торгівля, транспорт і інфраструктура, а також співробітництво в промисловості та АПК", - наголосив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна і Молдова мають вигідне географічне положення і значний логістичний потенціал, який дозволить обом державам бути надійним транзитним мостом між Азією і Європою.