Суверенний фонд Норвегії перевищив 1 трильйон доларів

Обсяг суверенного фонду Норвегії перевищив 1 трильйон доларів, що фактично в два з половиною рази перевищує річний обсяг внутрішнього валового продукту країни.

Про рекордне досягнення у вівторок, 19 вересня, заявив Інгве Слінгстад, директор банку Norges Bank Investment Managemen, що керує фондом, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що хтось очікував, що фонд коли-небудь досягне 1 трильйона доларів, коли відбулася перша передача нафтових прибутків у травні 1996 року", - сказав Слінгстад.

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За даними агентства, обсяг в 1 трильйон був досягнутий ще 12 вересня завдяки гарному стану і зростанню фондових ринків. Створений в 1998 році норвезький фонд є найбільшим в світі. Він інвестує кошти в придбання акцій і сьогодні володіє частками в 9000 компаній в 77 країнах світу.

Основне завдання фонду - фінансування держави на випадок падіння прибутку від продажу нафти і газу, що забезпечує основний дохід бюджету Норвегії. Уряд країни має право витрачати три відсотки вартості фонду в рік. До бюджету 2017 року закладено квоту в 2,8 відсотка.