Фонд гарантування виявив махінації з рахунками в "Радикал Банку" напередодні банкрутства

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив про встановлення фактів навмисного втручання в роботу операційної системи «Радикал Банку» напередодні визнання його неплатоспроможним.

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«Напередодні запровадження тимчасової адміністрації в «Радикал Банку» 9 липня 2015 року кошти фізичних осіб у межах гарантованої суми «надходили на рахунки ще до моменту їх відкриття. Відповідні операції з розміщення коштів реєструвалися у робочий час до 18:00, зате рахунки таким вкладникам були відкриті тільки вночі. Це свідчить про навмисне втручання в роботу операційної системи банку АБС «Б2», - повідомила прес-служба фонду.

Як наголошується в повідомленні, за журналом відкритих рахунків фізосіб за день напередодні тимчасової адміністрації було відкрито 503 поточні рахунки, або майже стільки ж, як за попередні півроку роботи банку, а зобов'язання банку щодо поточних рахунків фізосіб за даними обігово-сальдового балансу зросли в 7,3 раза - до 95 млн грн.

«Такі дії були спрямовані на документальне оформлення підстав для одержання гарантованих виплат від Фонду гарантування. Проводилося дроблення вкладів фізосіб і перерозподіл коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб», - вважають у фонді.

Також повідомляється, що Фонд гарантування визнав дані угоди нікчемними, однак зазначені факти не були прийняті до уваги судом Києво-Святошинського районного суду, який задовольнив спільний позов 159 фізосіб, які оформили «вклади» за вказаною схемою.

Фонд зазначив, що подав апеляційну скаргу на рішення суду і чекає її розгляду 26 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у липні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію в «Радикал Банк» на підставі рішення Національного банку про визнання його неплатоспроможним. З 10 листопада 2015 року в банку проводиться процедура ліквідації.

«Радикал Банк» працює на ринку України з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку був громадянин України, віце-президент концерну «Укрросметал» Олександр Шпак, якому належав 71% акцій банку через «Промислову інноваційну компанію».