Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 8,7%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2017 року зріс на 8,7% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 507,918 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив лише процентне співвідношення.

Разом з тим, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-серпень 2016 року оборот роздрібної торгівлі склав 731,6 мільярда гривень, що на 226 мільярдів гривень більше в порівнянні з даними за 2017 рік.

У відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є не коректним, так як з 2017 року змінилась методологія розрахунку.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі за 8 місяців цього року зріс у Закарпатській (на 23,3% - до 11,6 мільярда гривень), Вінницькій (на 18,1% - до 13 мільярдів гривень), Одеській (на 13,5% - до 39,5 мільярда гривень), Львівської (на 11,8% - до 31,95 мільярда гривень), Миколаївській (на 11,3% - до 11,87 мільярда гривень) та Сумській (на 10,3% - до 10,12 мільярда гривень) областях.

Найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в січні-серпні 2017 року було зафіксовано у Волинській області (на 7,1% - до 9,49 мільярда гривень).

Оборот роздрібної торгівлі у серпні 2017 року порівняно з серпнем 2016 року зріс на 9,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-серпні 2017 року становив 365,4 мільярда гривень, що на 8,5% більше показника за січень-серпень 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі у січні-липні 2017 року зріс на 8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 443,824 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% порівняно з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.