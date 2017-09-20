У Державній фіскальній службі вийшов з ладу сервер баз даних

У Державній фіскальній службі (ДФС) повідомили про неможливість повного використання функціоналу електронних сервісів, що пов'язано із виходом з ладу одного з серверів баз даних.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

"Державна фіскальна служба України повідомляє про неможливість повного використання функціоналу електронних сервісів ДФС, пов'язану із виходом з ладу одного з серверів баз даних", - йдеться в повідомленні.

Водночас, про терміни усунення проблеми поки що не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, великі платники податків протягом січня-серпня 2017 року перерахували до державного бюджету України 176 млрд грн, що на 21%, або на 30,3 млрд грн, більше перерахувань за аналогічний період минулого року.

Державний бюджет України в січні-серпні 2017 року одержав 527,553 млрд грн доходів, що на 7,7% більше бюджетного розпису на цей період.

Надходження до держбюджету за цей період на 46,1% вище показника за аналогічний період 2016 року.