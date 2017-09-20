У Британії хочуть укласти угоду про зону вільної торгівлі з Україною після Brexit

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північої Ірландії хочуть започаткувати угоду про зону вільної торгівлі з Україною після Brexit.

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Про сказав міністр у справах Європи та Америки Великої Бриатнії сер Алан Данкан в інтерв'ю інетрнет-виданню "Європейська Правда".

"Зараз є вільна торгівля Україна-ЄС. Та щойно ми вийдемо з Євросоюзу, ми хочемо отримати нову угоду між Україною та Сполученим Королівством, яка буде схожа на вашу угоду з ЄС або навіть краща за неї", - заявив Данкан.

Він запевняє, що коли Британія остаточно вийде з ЄС, торгівля не припиниться. Зокрема, за його словами, торгівля може вестися за митними ставками Світової організації торгівлі.

"Але нам справді потрібна угода з Україною про вільну торгівлю і вільний доступ бізнесу, яка допоможе обом державам", - додав він.

Також його запитали, чи дублюватиме нова угода ставки та інші норми, які є в угоді про зону вільної торгівлі "Україна-ЄС".

"Цілком можливо, що угода буде майже ідентичною європейській. Але імовірно, що під час переговорів ми побачимо можливість записати у ній навіть вигідніші умови. І, оскільки переговори будуть лише між Києвом і Лондоном, ніщо нас не стримуватиме", - заявив Данкан.

Водночас, він сказав, що наразі "Британія не має права розпочинати формальні торговельні переговори, доки вона є членом ЄС".

"Але нічого не заважає нам почати неформальний діалог з Україною, і під час цього діалогу дійти згоди (про параметри торгівлі після Brexit), яка згодом може бути дуже швидко формалізована. Дипломатичні дискусії, дотичні до цього, вже розпочалися", - заявив Данкан.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Угода про асоціацію в частині поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом остаточно стала чинною.

Угода про асоціацію є основним інструментом для тіснішого зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв’язкам та взаємній повазі до спільних цінностей.

Зокрема, економічна частина угоди, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення своїх торговельних відносин та економічного розвитку. Адже вона відкриває нові ринки для України, сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС до ключових секторів української економіки.