Держбюджет-2018: фінансування ДФС збільшать майже в півтора рази

Фінансування Державної фіскальної служби в проекті державного бюджету на 2018 рік збільшено порівняно з минулим роком більше ніж на 45% - до 11,8 мільярда гривень, йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

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Згідно з повідомленням, це дасть можливість продовжувати реформування служби і тримати на гідному рівні зарплати для працівників.

У повідомленні наголошується, що вже цього серпня ДФС вдалося підвищити зарплати співробітникам, завдяки чому припинився відтік кадрів.

"Фахівці вже мають надію, позитив і перспективу і навіть починають повертатися до служби. А ще кілька місяців тому була така ситуація, коли щодня по всій службі по всій Україні звільнялося до 10 осіб", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в 77,9 мільярда гривень, або на 2,4% ВВП.

Згідно зі звітом Міжнародного валютного фонду за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, бюджетний дефіцит нашої країни має становити 3% ВВП в 2017 році, 2,5% - у 2018-му, 2,3% – в 2019-му, 2,1% у 2020-му і 2% у 2021 році.