Нацбанк очікує зростання економіки цього року вище за прогноз

Поточна динаміка показників реального сектору і результати першого півріччя 2017 року свідчать про збільшення ймовірності того, що економічне зростання за підсумками поточного року перевищить прогноз Національного банку про річне зростання реального ВВП України на 1,6%.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо уточнених показників Державної служби статистики України, згідно з якими зростання ВВП України у другому кварталі 2017 року в річному вимірі сповільнилася до 2,3% з 2,5% кварталом раніше.

"Темпи зростання реального ВВП перевищили оцінки Національного банку, опубліковані в інфляційному звіті за липень 2017 року", - йдеться в коментарі.

За прогнозами регулятора, незначне уповільнення зростання економіки продовжиться і у другому півріччі.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні порівняно з другим кварталом 2016 року – зріс на 2,3%, порівняно з першим кварталом 2017 року - на 0,6%.

У першому кварталі ВВП України в річному вираженні зріс на 2,5% порівняно з попереднім кварталом знизився на 0,3%.

За 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.