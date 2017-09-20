Україна до кінця жовтня виконає всі умови для отримання траншу в 600 мільйонів євро

Україна зобов'язалася виконати до кінця жовтня всі умови, необхідні для виділення Європейською комісією третього траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро.

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Про це журналістам у середу в Брюсселі, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН про перспективи отримання цього траншу, сказали після завершення двосторонніх переговорів віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс і міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Це питання було предметом обговорення з міністром Данилюком, і є чіткі зобов'язання з української сторони вирішити всі питання, які залишаються. Також є зобов'язання з обох сторін працювати у напрямку успішного завершення програми макрофінансової допомоги", - сказав Домбровскіс.

При цьому віце-президент ЄК зазначив, що часу залишається небагато. "Часу, дійсно, залишається мало, але є ще деякий час для завершення дій (процедурних дій з боку Європейської комісії для виділення траншу - УНІАН) - до кінця цього року. Але зрозуміло, що до кінця наступного місяця нам потрібно зрозуміти, де ми знаходимося щодо питань того, що ще залишається зробити, і якого прогресу очікувати в наступні пару місяців", - констатував він.

У свою чергу Данилюк підтвердив факт надання Брюсселю "сильних зобов'язань з української сторони". "Буде дуже важливим ефективне співробітництво між усіма державними органами, які до цього залучені, також і парламенту. У нас дуже напружений порядок денний реформ на наступні кілька місяців", - підкреслив він.

При цьому міністр уточнив, що мова йде про пенсійну реформу, реформу у сфері охорони здоров'я, законодавство у сфері приватизації. "Це досить насичена порядок денний. Ми повинні використати цей момент, щоб вирішити найбільш важливі реформи, які також є частиною (умов) пакет макрофінансової допомоги. Так, зобов'язання є, і я впевнений, що ми досягнемо успіху", - переконаний Данилюк.