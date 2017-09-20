Мінфін представив проект держбюджету-2018 профільному комітету Ради

Міністерство фінансів України подало затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету на 2018 рік на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

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Як повідомляється на сторінці Мінфіну в соцмережі Facebook, документ представили перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, заступник міністра Сергій Марченко і держсекретар Євген Капінус.

"Попереду - подальша робота з депутатським корпусом. Мінфін сподівається на конструктивний діалог з членами парламенту та підтримку бюджету-2018", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з доходами у сумі 877 мільярдів гривень, видатками в 948 мільярдів гривень і показником дефіциту в 77,9 мільярда гривень, або на 2,4% ВВП.

Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 747,6 мільярда гривень, що в сумі за оцінками уряду становить 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.