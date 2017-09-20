Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2618,9634 (20 вересня – 2612,6436)

100 EUR – 3144,5894 (20 вересня – 3127,8569)

10 RUR – 4,5054 (20 вересня – 4,4969)

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Як повідомляє УНІАН, 20 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,19 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,37/31,40 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4514/0,4515 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1896 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 584 угоди на суму 358,62 мільйона доларів.