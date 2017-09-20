Кабмін компенсує місцевим бюджетам недонадходження акцизного податку
Прем'єр зазначив, що це рішення дасть можливість забезпечити надходження податку на рівні не менше 2016 року.
Кабінет міністрів компенсує місцевим бюджетам недонадходження акцизного податку в 2017 році порівняно з фактичними надходженнями акцизу на відповідній території в 2016 році.
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
"Як ми і обіцяли, рівень акцизу, зарахований до місцевих бюджетів, не буде меншим рівня 2016 року, ми виконуємо обіцянку. Це рішення дасть можливість забезпечити надходження податку на рівні не менше 2016 року", - прокоментував прийняте постанова прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Як зазначив, представляючи проект постанови заступник міністра фінансів Сергій Марченко, документ також визначає суми акцизного податку з вироблених в Україні і ввезеного на митну територію України палива для зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування у другому півріччі 2017 року.
"Суми визначаються виходячи з обсягів реалізованого палива на відповідній території в першому півріччі 2017 року", - сказав Марченко.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в 2014 році прийняла пакет змін в Бюджетний кодекс, згідно з яким до місцевого бюджету зараховується збір від роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби та автомобільне паливо). Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.
При цьому власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж в три рази порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.