Кабмін компенсує місцевим бюджетам недонадходження акцизного податку

Кабінет міністрів компенсує місцевим бюджетам недонадходження акцизного податку в 2017 році порівняно з фактичними надходженнями акцизу на відповідній території в 2016 році.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Як ми і обіцяли, рівень акцизу, зарахований до місцевих бюджетів, не буде меншим рівня 2016 року, ми виконуємо обіцянку. Це рішення дасть можливість забезпечити надходження податку на рівні не менше 2016 року", - прокоментував прийняте постанова прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як зазначив, представляючи проект постанови заступник міністра фінансів Сергій Марченко, документ також визначає суми акцизного податку з вироблених в Україні і ввезеного на митну територію України палива для зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування у другому півріччі 2017 року.

"Суми визначаються виходячи з обсягів реалізованого палива на відповідній території в першому півріччі 2017 року", - сказав Марченко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в 2014 році прийняла пакет змін в Бюджетний кодекс, згідно з яким до місцевого бюджету зараховується збір від роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби та автомобільне паливо). Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.

При цьому власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж в три рази порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.