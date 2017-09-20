Екс-голові правління банку "Національний кредит" оголошено підозру у розкраданні коштів

Сьогодні колишньому голові правління ПАТ «Банк Національний Кредит» повідомлено про підозру у розкраданні грошових коштів в особливо великому розмірі. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа, вступивши у змову з іншими посадовими особами банку, вчинила привласнення грошових коштів фінансової установи на суму близько 4 млн грн.

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«Дії екс-глави правління кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу», - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Генеральна прокуратура направила до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави банку «Національний кредит» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно – правової форми).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що свого часу голова правління банку підписав заздалегідь збиткові договори про відкриття кредитних ліній між фінансовою установою та комерційною структурою. Відсоткові ставки за кредитами були у десятки разів меншими за стандартні, що пропонувались банком», - повідомили в ГПУ.

Сума збитків, завданих банку за вказаними фактами, на той час становила 3,6 млн грн.

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Про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення екс-главі банку «Національний кредит» Ігорю Клименко було оголошено 20 грудня 2016 року.

Довідка. Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Національний кредит» 1 вересня 2015 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18 серпня 2016 року продовжив строки здійснення процедури ліквідації банку до 31 серпня 2018 року включно. У жовтні 2015 року ФГВФО завершив масові виплати вкладникам банку.

Банк «Національний кредит» (Київ) працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, його основним власником є Андрій Оністрат (53,2128% акцій).