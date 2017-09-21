Порошенко: ВВП України зростає вже шість кварталів поспіль

Найгірше в українській економіці вже точно в минулому, вважає президент України Петро Порошенко.

Про це йдеться у зверненні президента до учасників Українського фінансового форуму, розміщеному на сайті голови держави.

«Хай там як, але статистика – головний свідок тому, що найгірше в українській економіці вже точно в минулому. Зазнавши надзвичайно потужного удару – через війну, агресивне закриття Росією донедавна найбільшого нашого ринку і навіть через російську блокаду експорту в треті країни – ми не просто вистояли, не просто уникли дефолту… Ми – заклали основу для сталого розвитку», – йдеться у тексті звернення.

На думку Порошенка, жорсткі антикризові кроки, макрофінансова стабілізація, зниження податкового навантаження, дерегуляція, антикорупційні заходи, відкриття нових зовнішніх ринків, в тому числі і завдяки Угоді про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Євросоюзом – все це розчистило шлях до відновлення нашої економіки.

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Президент підкреслив, що ВВП зростає вже шість кварталів поспіль після чотирнадцяти кварталів падіння.

«Впевненості в тому, що економісти не помиляються в позитивних прогнозах, додають і ті сигнали, які ми отримуємо із бізнес-середовища. Опитування керівників підприємств, які щоквартально проводить Національний банк, фіксують зростання оптимістичних очікувань – як щодо розвитку макроекономічної ситуації, так і щодо фінансового стану самих підприємств. Відповідно до дослідження, проведеного Європейською бізнес-асоціацією, індекс інвестиційної привабливості України нарешті покинув негативну площину і став найвищим за шість років, включаючи довоєнні. Опитані цією ж асоціацію підприємства планують у наступному році розширення виробництва, збільшення зарплат і створення нових робочих місць», – стверджує голова держави.