Україна повернула частину судових витрат, понесених Росією в спорі за "кредит Януковича" - Мінфін РФ

Україна виконала постанову Високого суду Лондона про компенсацію частини судових витрат, яких зазнала російська сторона, перерахувавши 1,16 млн фунтів стерлінгів. Про це УНІАН повідомили в Мінфіні РФ.

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«Компанія The Law Debenture Corporation PLC, що представляє як довіритель (трасту) інтереси Російської Федерації як єдиного власника облігацій України номіналом 3 млрд. дол., підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,16 млн фунтів стерлінгів. Таким чином, Україна виконала постанову Високого Суду Лондона про компенсацію Україною частини судових витрат, яких зазнала російська сторона», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 млрд дол., викуплених РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній української влади за відмову від євроінтеграції, в той час як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення.

За результатами засідання 26 травня, на якому суд розглядав заяву України про відстрочення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляції нашої країни, що очікується не раніше 2018 року, суд відклав рішення, щоб розглянути питання глибше.