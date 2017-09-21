Гройсман заявив про необхідність прийняти пенсійну реформу сьогодні

Необхідно прийняти пенсійну реформу вже сьогодні, не відкладаючи і не затягуючи її розгляд, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

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"Пенсійна реформа - одна з найочікуваніших змін у суспільстві. Ми не маємо права відкладати і затягувати розгляд. Вважаю, що наш спільний з парламентом обов'язок перед мільйонами пенсіонерів - вже сьогодні прийняти загалом чотири законопроекту реформи", - написав прем'єр-міністр.

Він додав, що прийняття реформи дозволить вже з наступного місяця забезпечити справедливе системне підвищення пенсій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, за словами заступника голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексія Гончаренка пропонується продовжити пленарне засідання Верховної Ради до завершення розгляду всіх питань порядку денного, пенсійна реформа може бути прийнята приблизно в 21:00.

Верховна Рада україни 13 липня 2017 року прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 гривень, запровадити механізм індексації відповідно до інфляції і зростанням зарплат.