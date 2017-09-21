Рятуючи гривню: НБУ сьогодні продав банкам $27 мільйонів
12:48, 21 вересня 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становить 26,2203 гривні за долар.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 21 вересня, продав банкам 27,1 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 26,2203 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 45,9 мільйона доларів.
Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 12:30 встановився на рівні 26,2384 гривні/долар.
Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк оголосив про проведення аукціону з продажу валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.
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