Житомирщина займає 3 місце серед областей за економічною ефективністю

Житомирська область за економічними показниками за січень-червень 2017 року зайняла третє місце серед областей України за напрямом «Економічна ефективність». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, лідируюча позиція області загалом обумовлена кількома показниками.

«Так, за показником «індексу споживчих цін» (1 місце) на Житомирщині ціни підвищилися на 6,8% до показника на грудень 2016 року, тоді як по Україні - на 7,9%. «Індекс будівельної продукції» - 2 місце, як і за показником «Індексу промислової продукції»», - сказано у повідомленні.

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За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, проведеного Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирська область за січень-червень посіла 8 загальне рейтингове місце серед областей України.

Найкращі показники у Житомирській області за такими напрямками:

- «Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці» (1-3 місце);

- «Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту» (3 місце);

- «Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні» (5 місце);

- «Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності» (5-6 місце).

Як відомо, підприємці Житомирщини можуть отримати до 93 тисяч гривень на розвиток бізнесу.