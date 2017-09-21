В НБУ назвали умову для успішної роботи банківської системи

Банківська система України на сьогодні очищена, докапіталізувати, ліквідна і готова кредитувати і розвивати економіку, але для її подальшої успішної роботи потрібні реформи в інших секторах.

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Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в ході виступу на Українському фінансовому форумі в Одесі.

"Сама по собі фінансова система не здатна змінити весь державний лад, забезпечити реформи всіх секторів і всіх напрямків. Щоб ми і далі могли успішно працювати, а це є серйозним викликом для фінансової системи, необхідно успішне просування реформ інших напрямків", - сказала Рожкова.

За її словами, мова йде в тому числі про проведення пенсійної та судової реформ, а також про ухвалення парламентом низки законопроектів для фінансового сектора, включаючи захист прав споживачів і захист кредиторів.

"Стара система демонструє надзвичайний опір цим реформам. Але ми абсолютно впевнені, що все це буде зроблено", - додала Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк закликав депутатів Верховної Ради підтримати ряд фінансових законопроектів, в тому числі №6027 про відновлення кредитування, 4117 про лібералізації готівкових розрахунків, 2456-д про захист споживачів фінансових послуг, 1797-1 про страхування, 4004-д про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів громадян, 3132-д про підвищення ефективності процедур банкрутства, 2413-я про консолідацію функцій регулювання ринків фінпослуг.

Крім того, Нацбанк закликав парламентаріїв підтримати три пріоритетних законопроекту про ринок капіталу, в тому числі №5592-р про залучення інвестицій емітентами цінних паперів, 6303 про захист інвесторів від зловживань на ринках капіталу і 7055 про ринках капіталу і регульованих ринках.