В НБУ назвали умову для успішної роботи банківської системи
Заступник голови НБУ зазначила, що для подальшої успішної роботи банківська система потребує реформування інших секторів.
Банківська система України на сьогодні очищена, докапіталізувати, ліквідна і готова кредитувати і розвивати економіку, але для її подальшої успішної роботи потрібні реформи в інших секторах.
Читайте такожБанківська система готова відновити кредитування економіки та населення – НБУ
Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в ході виступу на Українському фінансовому форумі в Одесі.
"Сама по собі фінансова система не здатна змінити весь державний лад, забезпечити реформи всіх секторів і всіх напрямків. Щоб ми і далі могли успішно працювати, а це є серйозним викликом для фінансової системи, необхідно успішне просування реформ інших напрямків", - сказала Рожкова.
За її словами, мова йде в тому числі про проведення пенсійної та судової реформ, а також про ухвалення парламентом низки законопроектів для фінансового сектора, включаючи захист прав споживачів і захист кредиторів.
"Стара система демонструє надзвичайний опір цим реформам. Але ми абсолютно впевнені, що все це буде зроблено", - додала Рожкова.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк закликав депутатів Верховної Ради підтримати ряд фінансових законопроектів, в тому числі №6027 про відновлення кредитування, 4117 про лібералізації готівкових розрахунків, 2456-д про захист споживачів фінансових послуг, 1797-1 про страхування, 4004-д про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів громадян, 3132-д про підвищення ефективності процедур банкрутства, 2413-я про консолідацію функцій регулювання ринків фінпослуг.
Крім того, Нацбанк закликав парламентаріїв підтримати три пріоритетних законопроекту про ринок капіталу, в тому числі №5592-р про залучення інвестицій емітентами цінних паперів, 6303 про захист інвесторів від зловживань на ринках капіталу і 7055 про ринках капіталу і регульованих ринках.