Данилюк очікує зростання економіки України в наступні два роки на 6-7%

Міністр фінансів Олександр Данилюк очікує зростання ВВП України протягом 2018-2019 років на 6-7%. Про це він повідомив в ході прямого включення під час виступу на Українському фінансовому форумі в Одесі.

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"Я хочу принести зростання в Україну на 6-7% протягом наступних двох років", - сказав він.

За його словами, драйвером економічного зростання повинен стати приплив до України іноземних інвестицій у результаті успішної приватизації.

"Я поговорив з понад сотнею інвесторів, я відчув, що наближається цунамі. У хорошому сенсі цього слова. У тому сенсі, що є інтерес до України, і ми маємо використати цю можливість і показувати прогрес у проведенні реформ", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,5% порівняно з попереднім кварталом знизився на 0,3%.

За 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.