Мінекономрозвитку: тіньова економіка у першому кварталі скоротилася до 37% ВВП

Рівень тіньової економіки в Україні в I кварталі 2017 року знизився на 6 процентних пунктів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 37% ВВП, повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"За попередніми підрахунками Мінекономрозвитку, в першому кварталі 2017 року рівень тіньової економіки склав 37% від офіційного ВВП, що на 6 відсоткових пунктів менше показника I кварталу 2016 року", - йдеться в матеріалі.

У міністерстві зазначили, що детінізація стала результатом зміцнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання, зростання заробітних плат на тлі зменшення інфляційного тиску та поліпшення показників роздрібної торгівлі, поліпшення бізнес-клімату і посилення довіри інвесторів до України.

Разом з тим, як наголошується, детінізація стримується низьким рівнем довіри до інститутів влади, збереженням значних викликів стабільності фінансової системи, а також наявністю неконтрольованих територій на сході країни.

У розрізі видів економічної діяльності значні темпи детінізації були продемонстровані у добувній промисловості (до 50% в I кварталі 2017 року з 60% в I кварталі 2016 року), оптової та роздрібної торгівлі (до 43% до 48%), переробної промисловості (до 27% з 35%), операціях з нерухомим майном (до 47% з 54%), фінансової і страхової діяльності (до 51% до 57%), оптової та роздрібної торгівлі (до 24% з 35%), а також будівництві (до 37% до 42%).

Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в Україні в 2016 році знизився на 6 процентних пунктів - до 34% ВВП.