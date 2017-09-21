Товарообіг між США та Україною за останні 7 місяців збільшився у 2,5 рази - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що товарообіг між США та Україною за останні 7 місяців збільшився у 2,5 рази.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у Нью-Йорку.

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«Товарообіг між США та Україною за останні 7 місяців збільшився у 2,5 рази, оскільки були реалізовані наші угоди. Це є символом того, що ми вітаємо американські компанії на українському ринку та створюємо сотні тисяч робочих місць одночасно в Україні та США і це є свідченням ефективної співпраці між нашими націями», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко і Трамп зустрілися у Нью-Йорку.