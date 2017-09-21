Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро, але опустив до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2623,7181 (21 вересня – 2618,9634)

100 EUR – 3123,5364 (21 вересня – 3144,5894)

10 RUR – 4,5062 (21 вересня – 4,5054)

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,25 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,26/31,29 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4514/0,4515 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2372 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 630 угод на суму 406,52 мільйона доларів.