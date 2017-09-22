Мінфін оголосив конкурс серед банків для розміщення 5,5 мільярда бюджетних коштів

Міністерство фінансів України оприлюднило заявку про розміщення на депозитних рахунках банків бюджетних коштів у сумі 5,5 мільярда гривень терміном до 25 грудня 2017 року на умовах видачі коштів на першу вимогу.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, пропозиції банків приймаються до 15-00 сьогодні, 22 вересня, і будуть розглянуті не пізніше 27 вересня.

Мінфін звернув увагу, що бюджетні кошти за діючими нормами, можуть бути розміщені на рахунках Національного банку і банків, статутний капітал яких перевищує 10 мільярдів гривень за умови дотримання цими банками нормативів, своєчасного виконання зобов'язань перед клієнтами і незастосування до цих банків заходів впливу протягом останнього року.

Крім того, за інформацією міністерства, при розміщенні бюджетних коштів на рахунках встановлюється обов'язок банків утримувати відповідний період облігації внутрішньої держпозики в обсязі не менше 120% розміщених коштів за балансовою вартістю.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 вересня 2017 року склав 61,151 мільярда гривень, що є максимальним значенням показника з початку 2003 року.