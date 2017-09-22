Зростання економіки України за найближчі три роки перевищить 11% - Данилюк

Сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%.

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Про це в ході презентації проекту державного бюджету повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"За нашими прогнозами, сукупне зростання ВВП за три наступних роки збільшується більш ніж на 11%", - сказав міністр.

Він також зазначив, що інфляція за цей термін зменшиться до 5%.

«Це результат серйозних структурних реформ, які ми проводили в останні три роки», - сказав він.

Данилюк також додав, що результатом реформ став успішний вихід України на зовнішні ринки капіталу та залучення 3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2017 року в річному вираженні виріс на 2,5% порівняно з попереднім кварталом знизився на 0,3%.

За 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.