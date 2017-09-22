Данилюк наполягає на ухваленні законопроекту про Службу фінрозслідувань

Міністр фінансів Олександр Данилюк наполягає на внесенні для розгляду і подальшого ухвалення Верховною Радою урядового варіанту законопроекту про Службу фінансових розслідувань.

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Про це він повідомив в ході презентації проекту державного бюджету.

"Ми повинні взяти на себе відповідальність і направити в Раду урядовий проект про Службу фінансових розслідувань. Створення СФР - це давно перезріле питання, який я намагаюся вирішити з першого дня свого призначення, і ми не можемо відкладати це питання ще на місяці", - сказав міністр.

"Я переконуватиму вас, шановні депутати, прем'єр-міністра та президента підтримати саме законопроект Мінфіну, який був підтриманий урядом", - додав Данилюк.

Міністр також зазначив, що Державна фіскальна служба потребує інституційної реформи, що дозволить перезавантажити систему і підвищити до неї довіру з боку платників податків.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з представниками бізнесу заявив, що доручив голові парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаниной підготувати законопроект. Він має бути прийнятий до кінця 2017 року, а запустити службу планується з другого кварталу 2018 року, одночасно скасувавши право інших силовиків перевіряти бізнес.

Разом з тим аналогічний законопроект міністерства фінансів був прийнятий урядом ще навесні, але не був схвалений Національною радою реформ.