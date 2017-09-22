Гройсман пригрозив звільненням голові Антимонопольного комітету та "його прихлебателям"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва та "дармоїдів" у разі продовження блокування важливих державних тендерів.

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Про це прем'єр заявив в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Саме в цьому році зусиллями ГФС нам вдасться мобілізувати плюс 50 мільярдів гривень у бюджет України. Але це все потрібно зробити системно - нам потрібно обладнання на митниці, потрібні сканери і так далі. ГФС оголосило тендер на закупівлю таких сканерів - рентген по всій кордоні нашої держави, щоб розуміти, що і за якою ціною завозиться в країну. Вдумайтеся - Антимонопольний комітет вчора чи позавчора взагалі скасував цей тендер. Це не можна назвати по-іншому, крім як злочином проти держави, проти державного бюджету, це злочин, який прикриває контрабанду в країні і не дає нам ефективно боротися. Я буду розбиратися з АМКУ, і якщо я побачу змова - як кажуть, АМКУ перетворився у другу тендерну палату, - я буду ставити питання про звільнення голови Антимонопольного комітету і всіх його прихлебателів", - сказав прем'єр.