Україна отримала сильний месседж довіри від американського бізнесу у вигляді мільярдних інвестицій - Порошенко
Порошенко переконаний, що Україна поверне Донбас та Крим
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна поверне Донбас та Крим.
Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканал Fox Business.
«Ми повернемо Донбас, ми повернемо Крим», - заявив він.
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Крім того президент зауважив, що мав у Нью-Йорку зустріч з представниками американського бізнесу. Також він констатував, що декілька днів тому, Україна вийшла на ринок запозичень і запозичила три мільярди доларів.
«Мільйони та мільярди грошей американських інвесторів надійшли до України – це є абсолютно сильний месседж довіри від американського бізнесу та американського народу», - додав Порошенко.