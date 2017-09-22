Україна отримала сильний месседж довіри від американського бізнесу у вигляді мільярдних інвестицій - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна поверне Донбас та Крим.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканал Fox Business.

«Ми повернемо Донбас, ми повернемо Крим», - заявив він.

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Крім того президент зауважив, що мав у Нью-Йорку зустріч з представниками американського бізнесу. Також він констатував, що декілька днів тому, Україна вийшла на ринок запозичень і запозичила три мільярди доларів.

«Мільйони та мільярди грошей американських інвесторів надійшли до України – це є абсолютно сильний месседж довіри від американського бізнесу та американського народу», - додав Порошенко.