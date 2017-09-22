Данилюк пообіцяв, що уряд не буде підвищувати податки в 2018 році

Бюджетні надходження на 2018 рік відображають реальні доходи, які економіка може отримати наступного року без підвищення будь-яких податків. Про це в ході презентації проекту державного бюджету повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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"Уряд однозначно проти підвищення податків, тому що ми зацікавлені в розвитку сприятливого бізнес-клімату", - сказав Данилюк.

За його словами, бюджетні доходи 2018 року відображають те, які доходи реально може наступного року забезпечити економіка без підвищення податків.

"Звичайно і вам, і моїм колегам в уряді хотілося б фінансувати більше витрат, але нам потрібно виходити з того, що у нас обмежений ресурс. Витрачати завжди приємніше, ніж заробляти, особливо коли одні заробляють, а інші витрачають", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з доходами у сумі 877 мільярдів гривень, видатками в 948 мільярдів гривень і показником дефіциту в 77,9 мільярда гривень, або на 2,4% ВВП.

Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2018 року встановлений в сумі 1,999 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 747,6 мільярда гривень, що в сумі за оцінками уряду становить 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.