Кабмін має намір створити експортно-кредитне агентство - Гройсман

Уряд має намір створити експортно-кредитне агентство, яке дозволить національним виробникам успішно постачати товари на зарубіжні ринки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Ми будемо створювати, і більше того, будемо вас персонально (главу комітету промислової політики Віктора Галасюка - УНІАН) залучати до роботи експортно-кредитного агентства", - сказав прем'єр.

При цьому терміни створення агентства названі не були.

Як повідомляв УНІАН, створення експортно-кредитного агентства (ЕКА) є одним з кроків щодо підтримки міжнародної експансії українських товарів і збільшенню обсягів експорту вдвічі до 2019 року.

Згідно із законодавством, агентство мало запрацювати не пізніше серпня 2017 року.

У відповідності з законом про ЕКА, агентство створюється для стимулювання експорту товарів, робіт і послуг українського виробництва. Номенклатура експорту налічує понад 15 позицій, включаючи продукти харчування, товари легкої промисловості, машинобудування, літакобудування, суднобудування, виробництво ядерних реакторів, котлів, електромашин, залізничного транспорту.

Також агентство на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, гарантування експортних договорів і бере участь у програмах часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Початковий статутний капітал агентства складе близько 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Разом з тим, згідно із законом, бюджет не є єдиним джерелом фінансування агентства. Такими джерелами визначені власні кошти, інвестиції, залучені в іноземних чи вітчизняних інвесторів на поворотній або безповоротній основі, кошти міжнародних фінансових організацій.

ЕКА створюється у формі публічного акціонерного товариства, засновником якого є держава в особі Кабінету міністрів України, яким належить не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція.

Органами управління ЕКА визначені правління, спостережна рада та загальні збори акціонерів.