Прем'єр закликав відкрито та швидко обговорити проект держбюджету-2018

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав депутатів Верховної Ради відкрито і максимально швидко провести дискусії щодо законопроекту про Державний бюджет на 2018 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про внесеному до парламенту законопроекті про держбюджет на 2018 рік, Гройсман підкреслив, що "ми маємо з вами абсолютно публічно, відкрито провести кілька місяців у роботі, дискусіях з експертним середовищем для того, щоб вийти на якісний документ економічного зростання в 2018 році".

Гройсман нагадав, що пріоритетами в проекті бюджету є безпека і оборона, освіта, охорона здоров'я, соцзахист, модернізація та капітальний ремонт інфраструктури.

Так, він закликав всіх учасників цього процесу "бути відповідальними" і "максимально швидко і якісно провести ці дискусії".