Гривня втрачає позиції - 31,54 за євро

У п'ятницю, 22 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,26/26,29 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 31,51/31,54 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4548/0,4557 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,2384 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 328 угод на суму 184,98 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,25 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,26/31,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4514/0,4515 грн/рубль.