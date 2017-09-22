Набуло чинності рішення суду про спецконфіскацію $200 мільйонів Януковича – Луценко

Сьогодні набуло чинності рішення Соснівського районного суду міста Черкаси щодо спеціальної конфіскації активів екс-президента Віктора Януковича та його оточення на загальну суму $200 млн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожЛуценко анонсував конфіскацію ще $200 мільйонів "коштів Януковича""Сьогодні вступило у законну силу рішення Соснівського райсуду м. Черкаси про ще одну спецконфіскацію банківських активів мафії Януковича на загальну суму 200 млн доларів", - сказано у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Луценко анонсував, що найближчими днями буде оголошено про спецконфіскацію $200 млн коштів екс-президента Януковича та його оточення. «Через день ми оголосимо про спецконфіскацію ще $200 млн грошей Януковича, через місяць оголосимо ще», - сказав він.

28 квітня набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету $1,5 млрд, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.