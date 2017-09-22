Російський "Сбербанк" через санкції покине ряд європейських країн

Російський державний «Сбербанк» планує піти з ряду країн Європи, повідомив його голова Герман Греф.

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"Ми зараз оптимізуємо теж нашу діяльність в Європі, з ряду країн ми будемо виходити, будемо оптимізувати наш центральний офіс, і загалом під санкціями в Європі працювати надзвичайно важко", — сказав Греф в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає «РИА Новости».

"Ми там (у Європі — ред.) перебуваємо під сильним тиском регулятора. Хоча ми і невеликий банк в Європі, нас віднесли до системно значущих банків під прямий контроль і нагляд Європейського Центрального банку. Це, звичайно, нам дуже серйозно ускладнило життя — для маленького банку нести всі витрати, пов'язані з наглядом з боку ЦБ Європи як системно значущого банку — це непросте завдання", — пояснив Греф.

Голова «Сбербанку» говорив у середині березня минулого року, що кредитна організація в 2016-2017 роках буде знижувати кількість дочірніх банків і відділень в Європі. При цьому банк інвестуватиме в розробку нових бізнес-моделей, нової технологічної платформи.

Доподатковий прибуток «Сбербанку» від міжнародного бізнесу за МСФЗ за перше півріччя 2017 року становив 15,6 мільярда рублів. Географія присутності «Сбербанку» охоплює 22 країни, у тому числі Білорусь, Казахстан, Туреччину, Швейцарію, ряд країн Центральної та Східної Європи.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз продовжив ще на півроку санкції проти Росії. Санкції запровадили проти осіб і компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів застосовані до 149 осіб і 38 компаніям.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.