У Кабміні обіцяють: пенсії осучаснять з жовтня, навіть якщо Рада не прийме реформу вчасно

Уряд має намір провести осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року, навіть якщо Верховна Рада ухвалить пенсійну реформу пізніше цього терміну, повідомив в ефірі одного з телеканалів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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«Ми обіцяли, що з 1 жовтня відбудеться осучаснення пенсій. І я хочу сказати, що навіть якщо Верховна Рада ухвалить це рішення в середині жовтня, ми проведемо осучаснення з 1 жовтня, у нас є всі можливості зробити перерахунок наступним чином. Тому ми виконаємо і власні обіцянки, і рішення Верховної Ради. Я сподіваюся, що все-таки народні депутати України конструктивно використають наступний тиждень, і вже перший тиждень жовтня дасть нам позитивний результат», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Він додав, що було б доцільно наступного тижня зібратися ще раз Комітету з питань соціальної політики, пройтися по всіх поправках, запросити на Комітет представників усіх фракцій, представників експертного середовища, Світового банку, Міжнародного валютного банку, щоб вийти на узгоджене рішення.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду 3 жовтня розглянути й ухвалити пенсійну реформу.

Передбачалося, що Верховна Рада ухвалить пенсійну реформу цього пленарного тижня 18-22 вересня, що дасть можливість із 1 жовтня 2017 року підвищити пенсії 9 мільйонам українців із 12 мільйонів.

У рамках реформи уряд планує провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн, запровадити механізм індексації відповідно до інфляції та зростання зарплат.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, підвищення пенсій шляхом їх осучаснення в комплексі з проведенням системних змін, які відновлюють функціонування пенсійної програми, є на сьогодні єдиним варіантом для виходу з кризи, і першим кроком на шляху належного грошового забезпечення пенсіонерів.