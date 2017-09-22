Платоспроможні банки отримали 3,4 мільярда прибутку проти збитку роком раніше

Платоспроможні банки України за січень-серпень 2017 року отримали 3,429 млрд грн прибутку проти 6,596 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, в тому числі в серпні платоспроможні банки отримали 3,652 млрд грн прибутку.

За інформацією НБУ, доходи банків за січень-серпень становили 119,747 млрд грн, витрати - 116,318 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України в 2016 році оновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків збиток банківської системи країни минулого року становив 160,143 млрд грн.