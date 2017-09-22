Світовий банк і МВФ розкритикували доопрацьований проект пенсійної реформи

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд звернулися до уряду України з пропозицією доопрацювати законопроект про пенсійну реформу до другого читання у Верховній Раді, яке очікується на початку жовтня.

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Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен у ході виступу на Українському фінансовому форумі в Одесі.

«Ми відправили спільного листа разом із МВФ кілька днів тому уряду, оскільки за результатами ревізії законопроекту раніше цього тижня дійшли висновку, що його має бути дещо змінено», - сказала Кахконен.

Вона підкреслила, що пенсійні витрати в Україні становлять 11% ВВП, що виключно багато за міжнародними стандартами, а зниження ставки соціального внеску з 44% до 24% кілька років тому створило масивну дірку в Пенсійному фонді.

«Потрібно реформувати пенсійну систему таким чином, щоб досягти впевненості, що не лише нинішні пенсіонери отримають гідні пенсії, а й майбутні пенсіонери», - додала Кахконен.

Вона зазначила, що урядовий законопроект насправді покращує фіскальну та соціальну стійкість пенсійної системи, але кілька пунктів потрібно змінити до другого читання, в тому числі не відкладати індексацію пенсій до 2021 року.

«Не відкладайте впровадження індексації на три роки. Одна з причин, чому зараз пенсійна система в поганій формі, - в тому, що в кризові роки індексацію пенсій було припинено. Не примушуйте себе продовжувати цю помилку», - підкреслила Кахконен.

Водночас, вона зазначила, що пенсійна система має передбачати рівень виплат пенсіонеру пропорційно його внескам до фонду, але при цьому захищати найбільш вразливі верстви населення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня 2017 ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, в рамках якої уряд планує в жовтні провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн для 9 млн пенсіонерів, а також запровадити механізм індексації відповідно до інфляції та зростання зарплат.

У четвер, 21 вересня, депутати Верховної Ради після неодноразового голосування за пропозицію голови парламенту Андрія Парубія працювати без перерви до завершення розгляду судової та пенсійної реформ так і не ухвалили це рішення.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, закликав парламентаріїв розглянути й ухвалити пенсійну реформу наступного пленарного тижня 3 жовтня.

Ухвалення пенсійної реформи є однією з умов ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для завершення четвертого перегляду програми співробітництва та отримання п'ятого траншу кредиту, разом із вимогами прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.