У Житомирі медикам з міського бюджету виплатять гроші, які їм заборгувала держава за вересень - мер міста

У Житомирі медикам з міського бюджету виплатять гроші , які їм заборгувала держава за вересень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, місто має виділити 13,87 мільйона гривень на аванс та зарплату медикам за вересень місяць.

Для цього 26 вересня у Житомирі проведуть позачергову сесію міськради.

Про це сьогодні повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин на зустрічі з медпрацівниками у міській раді.

«Місто не залишить житомирських медиків без зарплати. Наші медпрацівники стали заручниками ситуації, у яку їх втягнула держава. Сьогодні ми будемо вирішувати звідки зняти гроші на аванс та зарплату медпрацівникам», - сказав Сухомлин.

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Медпрацівники готові разом з міською владою їхати до Кабміну та «вибивати» зароблену зарплату.

«Я завжди підтримаю у цьому наших медиків. Минулого року я вже їздив до столиці з нашими освітянами і нам вдалося вирішити аналогічну ситуацію з боргуванням зарплат. Нам потрібно об’єднати зусилля, щоб відстояти законні права», - наголосив міський голова.

Нагадаємо, що дефіцит по заробітній платі яку має виплатити держава житомирським медикам до кінця року складає 63 мільйони гривень.