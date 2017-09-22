Долар і євро пішли вгору: Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2626.1562 (22 вересня – 2623.7181)

100 EUR – 3141.1454 (22 вересня – 3123.5364)

10 RUR – 4.5551 (22 вересня – 4.5062)

У п'ятницю, 22 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,26/26,29 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 31,43/31,47 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4514/0,4515 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,2616 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 454 угоди на суму 273,72 млн дол.