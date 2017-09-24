Порошенко запросив канадських бізнесменів до України

Президент Петро Порошенко запросив канадських бізнесменів в Україну. Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко під час робочого візиту до Канади зустрівся з представниками канадського бізнесу та запросив їх в Україну.

Глава держави зауважив, що сьогодні особлива атмосфера в українсько-канадських відносинах.

«Ми робимо все можливе, щоб зробити зв'язки між нашими країни більш тісними. Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти. І хочу сказати вам - зараз правильний час і місце для інвестування», - наголосив президент, додавши, що Україна має великий потенціал.

Порошенко зауважив, що декілька днів тому Україна завершила розміщення українських суверенних бондів на 3 млрд доларів.

«Це хороший сигнал про довіру інвесторів в Україну і реформи, які проводяться», - додав він.

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Глава держави розповів про зміни в Україні, зокрема антикорупційні кроки, запровадження електронного декларування та останні реформи, які здійснила українська влада.

Президент звернув увагу, що міжнародні фінансові організації зафіксували, що в Україні за останні три роки зроблено більше, ніж за попередні 20 років.

У прес-службі зазначили, що ряд канадських компаній, що працюють в галузі енергетики, сільського господарства, оборонного та фінансового сектору, авіабудівної галузі виявили значний інтерес до українського ринку, особливо в контексті запровадження вільної торгівлі з Україною.