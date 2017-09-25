"Ощадбанк" через суд домігся погашення банком Курченка 200 мільйонів заборгованості

Державний «Ощадбанк» після трирічних судових розглядів отримав право власності на нерухоме майно в Києві на вул. Саксаганського, 115-а, яке належало неплатоспроможного «Брокбізнесбанку».

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Як повідомила прес-служба банку, в 2013 році цю будівлю було передано у заставу «Ощадбанку» за кредитом у розмірі 200 млн грн компанії «Капітал Інвест ЛТД», що належить власникам «Брокбізнесбанку», згідно з договором між банками.

Як наголошується в повідомленні, за рішенням суду «Ощадбанк» отримав 100%-ве погашення суми боргу і надав попередньому власнику можливість вивезти речі і звільнити будівлю.

Також повідомляється, що «Ощадбанк» виставить об'єкти нерухомості на продаж через прозорі електронні торги.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року. З 3 березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація. «Брокбізнесбанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку була група ВЕТЕК Сергія Курченка.