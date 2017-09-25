Фіскальна служба виявила 2,5 тисячі неоформлених працівників

Державна фіскальна служба України з початку року при перевірці суб'єктів господарювання виявила 2,5 тисячі найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин.

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Як повідомляється на сайті ДФС, за підсумками перевірок порушення податкового законодавства встановлено у 60% перевірених платників, до бюджету донараховано понад 305 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, близько 98 мільйонів гривень єдиного соціального внеску та майже 22 мільйони гривень військового збору.

Крім цього, за результатами роз'яснювальної роботи груп з питань легалізації заробітної плати та зайнятості за участю ДФС з роботодавцями додатково укладено близько 29 тисяч трудових договорів з найманими працівниками, погашена заборгованість по заробітній платі в сумі 1,35 мільярда гривень, надійшло 152,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 466,9 мільйона гривень єдиного соцвнеску.

Також повідомляється, що матеріали по 40 компаніям, що мають довгострокову заборгованість з виплати заробітної плати, направлені в органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3200 гривень, і набрали чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат "у конверті" штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.