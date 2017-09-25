Не орієнтир, а індикатор: у Мінфіні пояснили курс гривні до долара в держбюджеті-2018

Вказаний у проекті державного бюджету України на 2018 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,3 грн/дол. і курс на кінець року на рівні 30,1 грн/дол. є технічним показником, а не орієнтиром для уряду і ринку, повідомили в Міністерстві фінансів України.

Читайте такожНацбанк не очікує сильних коливань курсу гривні цієї осені

«Курс, який закладається в бюджет, не є індикативним, не є показником, до якого ми прагнемо чи хтось у країні має прагнути», - заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко в ефірі каналу NewsOne, коментуючи вказані в проекті держбюджету-2018 показники курсу.

За його словами, для забезпечення стабільності національної валюти уряд робить усе можливе, зокрема й погоджує видаткову політику держбюджету з політикою Національного банку.

«Даний показник є для нас лишень індикатором, який дає нам змогу правильно й ефективно розрахувати наші видатки, насамперед з державного боргу», - додав Марченко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками в 948 млрд грн і показником дефіциту в 77,9 млрд грн, або в 2,4% ВВП.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу - 747,6 млрд грн, що в сумі за оцінками уряду становить 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% за інфляції в 11%.