Зменшення населення України, прогноз зростання ВВП та 4G на горизонті: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Україна здійснила випуск 15-річних єврооблігацій на $3 млрд, за ставкою 7,375% річних. Основні покупці — інвестори з США (46%) і Великобританії (36%).

За даними аналітиків Corestone Corp., проект державного бюджету на 2018 рік передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію 7%, дефіцит бюджету у 2,4% ВВП, курс 30,1 грн/$. Мінекономіки оцінило зниження рівня тіньової економіки в І кварталі 2017 року на 6 в.п. р/р, до 37% ВВП.

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Україна посіла 11-е місце в рейтингу світових виробників сталі Worldsteel за підсумками 8 місяців 2017 року. Що ж стосується сфери ЖКГ, то 7 млн українських домогосподарств отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 2,8 млрд гривень.

Конкурс на впровадження технології LTE для мобільного зв'язку 4G відбудеться до кінця цього року. Таку інформацію оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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Українські стартапи зібрали у 2017 році $2 млн. Крім того, за 7 місяців 2017 року чисельність населення в Україні скоротилася - на 128,5 тисяч осіб і становить 42,46 млн осіб.

Що ж до міжнародних новин, то МВФ оцінив обсяг хабарів у світі в $2 трлн на рік, або 2% світового ВВП. А в Китаї запустили найшвидші у світі електропоїзди зі швидкістю 350 км/год.