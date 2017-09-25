Prozorro похвалилось зекономленим бюджету 31 мільярдом гривень

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилися на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, станом на 25 вересня склала 31,39 мільярда гривень.

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Відповідна інформація опублікована в модулі бізнес-аналітики Prozorro.

При цьому загальна кількість проведених закупівель становить 1,12 мільйона, а середня кількість учасників торгів - 2,39 на кожен тендер.

Найбільше тендерів в Prozorro провели Київська міська державна адміністрація (понад 117 тисяч), Міністерство інфраструктури (50 тисяч), Дніпропетровська обласна державна адміністрація (40 тисяч), а також Маріупольська міська рада (29 тисяч).

Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня 2016 року стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тисяч гривень для товарів і від 1,5 мільйона гривень для робіт.

У Мінекономрозвитку розраховують, що за підсумками 2017 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 50 мільярдів гривень.