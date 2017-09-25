НБУ зареєстрував банківську групу "Комінвестбанк"

До групи увійшли страхова компанія "Поліс-центр" та "Комерційний інвестиційний банк".

Національний банк України 15 вересня зареєстрував банківську групу "Комінвестбанк". Читайте такожВ НБУ назвали умову для успішної роботи банківської системи Згідно з повідомленням на сайті регулятора, до групи увійшли страхова компанія "Поліс-центр" та "Комерційний інвестиційний банк". Контролюючим особою групи є Володимир Гісем. Довідка УНІАН. "Комерційний інвестиційний банк" заснований в 1992 році. 57,93% акцій фінустанови володіє Володимир Гісем.

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