НБУ зареєстрував банківську групу "Комінвестбанк"

17:52, 25 вересня 2017
Фінанси
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До групи увійшли страхова компанія "Поліс-центр" та "Комерційний інвестиційний банк".

фото ZN.ua

Національний банк України 15 вересня зареєстрував банківську групу "Комінвестбанк".

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, до групи увійшли страхова компанія "Поліс-центр" та "Комерційний інвестиційний банк".

Контролюючим особою групи є Володимир Гісем.

Довідка УНІАН. "Комерційний інвестиційний банк" заснований в 1992 році. 57,93% акцій фінустанови володіє Володимир Гісем.

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Теги: #банківська група