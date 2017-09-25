Долар дорожчає, євро дешевшає: курс валют від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2631,6649 (25 вересня – 2626,1562)

100 EUR – 3122,9967 (25 вересня – 3141,1454)

10 RUR – 4,5716 (25 вересня – 4,5551)

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,33 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,25/31,28 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4514/0,4515 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3166 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 390 угод на суму 215,96 мільйона доларів.