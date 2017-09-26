Гонтарева буде у відпустці до призначення наступника

Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку, яка з 11 травня по 26 вересня перебуває у відпустці, не планує повертатися до виконання своїх обов'язків.

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"Валерія Гонтарева завершила професійну діяльність в Національному банку 11 травня цього року і не планує повертатися до роботи на посаді голови Національного банку", - повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

У Нацбанку нагадали, що в рамках законодавства голова НБУ звільняється від займаної посади Верховною Радою за поданням президента.

"З 26 вересня Гонтарева продовжить перебувати у відпустці за свій рахунок до затвердження її відставки і, за наявною у Національного банку інформації, змушена буде перебувати у відпустці і в подальшому, до відповідного рішення президента і парламенту", - зазначає прес-служба Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла до тривалої відпустки. З 11 травня 2017 року до призначення наступника Гонтаревої обов'язки глави НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Відповідно до Конституції України, глава держави повинен подати на розгляд Верховної Ради наступника Гонтаревої, однак конкретні терміни в законодавстві не обмовляються. У кінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на пост глави Нацбанку до кінця вересня.