До рекордного бюджету заклали рекордний курс долара (відео)
11:34, 26 вересня 2017Фінанси
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Уряд заклав до держбюджету-2018 девальвацію нацвалюти з 26 до понад 30 гривень за долар.
Иллюстрация REUTERS
До держбюджету на наступний рік, який перевищив рекордний 1 трильйон гривень, заклали рекордний курс долара. Середній курс становитиме 29,3 гривні за долар, а максимальний - перевищить 30 гривень за долар, повідомляє ТСН.ua в програмі "Гроші".
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"Зараз курс 26 гривень за долар, тобто, якщо купити сьогодні 100 баксів, то до Нового року можна заробити 400 гривень", - йдеться у програмі.
Зазначається, що таке підвищення курсу долара спричинить 20%-ву інфляцію, яка може нівелювати підйом урядом розмірів мінімальної зарплати та пенсії.
В новый бюджет заложили рекордный курс доллара
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Новина в сюжеті: Держбюджет-2018