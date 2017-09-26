До рекордного бюджету заклали рекордний курс долара (відео)

До держбюджету на наступний рік, який перевищив рекордний 1 трильйон гривень, заклали рекордний курс долара. Середній курс становитиме 29,3 гривні за долар, а максимальний - перевищить 30 гривень за долар, повідомляє ТСН.ua в програмі "Гроші".

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"Зараз курс 26 гривень за долар, тобто, якщо купити сьогодні 100 баксів, то до Нового року можна заробити 400 гривень", - йдеться у програмі.

Зазначається, що таке підвищення курсу долара спричинить 20%-ву інфляцію, яка може нівелювати підйом урядом розмірів мінімальної зарплати та пенсії.